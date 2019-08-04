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РИА Новости

Главы торговых палат России и США оценили российский сыр

Вчера, 10:21
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПроизводство сыра в Краснодарском крае
Производство сыра в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
"Увеличилось производство молочной продукции, расширилась линейка многих продуктов — йогурты стали разнообразнее, а ассортимент сыров удовлетворяет самых взыскательных потребителей. <…> Качество предложения на рынке молочных продуктов, в частности сыров, на достаточно хорошем уровне", — уверен глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.

Сырные полки

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко отмечает, что производители по-разному ответили на вызов, который поставило перед ними продэмбарго. "Французские сыры больше не импортируются в Россию, но французские сыровары приезжают в Россию и здесь варят тот же сыр. И это помогло разнообразить и улучшить качество производимой здесь продукции", — считает он.
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"Я помню, как скудно было на сырных полках, когда все это начиналось. Сейчас ситуация выправилась. Многие сыры, которые раньше импортировались из Европы, теперь почти одинакового качества импортируются из Аргентины. Производятся и российские, которых раньше не было", — отмечает глава AmCham.
Для американского бизнеса продэмбарго было дополнительным стимулом с точки зрения локализации выпуска, рассказывает Родзянко. "Она в основном подталкивается двумя факторами. Первый — это более дешевый рубль, производить в России стало выгодно. Второе — это административные меры, которые поддерживают местное производство, предоставляя преференции по госзакупкам, доступ к рынкам и так далее", — поясняет он.

Стремление к делу

Главы бизнес-объединений разошлись в оценке качества российской продукции, в особенности когда речь шла об аналогах знаменитых итальянских и французских выдержанных сыров. Глава ТПП считает, что продукция российских сыроваров уже превосходит зарубежные оригиналы, в то время как глава американской — что это недоступная для них высота.
"Наши производители научились делать сыр наподобие пармезана, бурраты, смело экспериментируют с рецептурой при производстве новых составов сыров. <...> Технологии не стоят на месте, и, на наш взгляд, российские производители сумели сделать аналоги, которые во многом превзошли оригиналы", — считает Катырин. Кроме того, отмечает он, российские фермеры начинают не только производить молоко, но и заниматься переработкой.
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Он подчеркнул, что в первые "санкционные" годы были попытки недобросовестных производителей в России воспользоваться отсутствием конкурентов в том или ином секторе сельского хозяйства, но это продлилось недолго, поскольку стало понятно, что потребитель выбирает качество.
По мнению Родзянко, в каких-то направлениях российские сыровары достигли уровня европейских коллег, в каких-то — нет. "Самые лучшие итальянские и французские сыры здесь недоступны, и ничего аналогичного здесь нет. Но, например, научились делать мягкие сыры — моцареллу, сыры для пиццы", — полагает он.
"Мой любимый итальянский сыр — это выдержанный пармезан. Ничего похожего здесь пока и близко нет. Производство таких сложных сыров требует традиций, технологий, терпения, столетий работы на рынке", — уверен Родзянко.
Катырин считает, что причину стоит искать в особенностях законодательства. "Продукцию с высоким сроком созревания производить могут, но не все. Лучшие мировые сыры с плесенью или без нее производятся из сырого молока высшего качества. Наши сыроделы стараются производить подобные сыры, но российское законодательство запрещает использовать при производстве сыра сырое, термически не обработанное молоко", — заключил Катырин.
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AmChamАлексис РодзянкоТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринРоссияСШАВ мире
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