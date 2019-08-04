Главы торговых палат России и США оценили российский сыр

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.

Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"Увеличилось производство молочной продукции, расширилась линейка многих продуктов — йогурты стали разнообразнее, а ассортимент сыров удовлетворяет самых взыскательных потребителей. <…> Качество предложения на рынке молочных продуктов, в частности сыров, на достаточно хорошем уровне", — уверен глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.

Сырные полки

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко отмечает, что производители по-разному ответили на вызов, который поставило перед ними продэмбарго. "Французские сыры больше не импортируются в Россию, но французские сыровары приезжают в Россию и здесь варят тот же сыр. И это помогло разнообразить и улучшить качество производимой здесь продукции", — считает он.

"Я помню, как скудно было на сырных полках, когда все это начиналось. Сейчас ситуация выправилась. Многие сыры, которые раньше импортировались из Европы, теперь почти одинакового качества импортируются из Аргентины. Производятся и российские, которых раньше не было", — отмечает глава AmCham.

Для американского бизнеса продэмбарго было дополнительным стимулом с точки зрения локализации выпуска, рассказывает Родзянко. "Она в основном подталкивается двумя факторами. Первый — это более дешевый рубль, производить в России стало выгодно. Второе — это административные меры, которые поддерживают местное производство, предоставляя преференции по госзакупкам, доступ к рынкам и так далее", — поясняет он.

Стремление к делу

Главы бизнес-объединений разошлись в оценке качества российской продукции, в особенности когда речь шла об аналогах знаменитых итальянских и французских выдержанных сыров. Глава ТПП считает, что продукция российских сыроваров уже превосходит зарубежные оригиналы, в то время как глава американской — что это недоступная для них высота.

"Наши производители научились делать сыр наподобие пармезана, бурраты, смело экспериментируют с рецептурой при производстве новых составов сыров. <...> Технологии не стоят на месте, и, на наш взгляд, российские производители сумели сделать аналоги, которые во многом превзошли оригиналы", — считает Катырин. Кроме того, отмечает он, российские фермеры начинают не только производить молоко, но и заниматься переработкой.

Он подчеркнул, что в первые "санкционные" годы были попытки недобросовестных производителей в России воспользоваться отсутствием конкурентов в том или ином секторе сельского хозяйства, но это продлилось недолго, поскольку стало понятно, что потребитель выбирает качество.

По мнению Родзянко, в каких-то направлениях российские сыровары достигли уровня европейских коллег, в каких-то — нет. "Самые лучшие итальянские и французские сыры здесь недоступны, и ничего аналогичного здесь нет. Но, например, научились делать мягкие сыры — моцареллу, сыры для пиццы", — полагает он.

"Мой любимый итальянский сыр — это выдержанный пармезан. Ничего похожего здесь пока и близко нет. Производство таких сложных сыров требует традиций, технологий, терпения, столетий работы на рынке", — уверен Родзянко.