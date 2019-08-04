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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Вчера, 10:11
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© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади в Москве.
Туристы на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Летнее тепло, которое будет соответствовать климатической норме августа, вернется в Москву с седьмого августа, но всю неделю будут дожди, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, со среды воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, однако в воскресенье и понедельник в столице еще сохранится осенняя погода.
"Два дня мы еще мерзнем. Сегодня и завтра, причем завтра будет еще холоднее, чем сегодня, ночью плюс пять-семь, по области плюс три-восемь, это уже просто середина осени, и днем в лучшем случае — 11-13 в Москве и 9-14 — по области. Днем возможен кратковременный дождь", — сказал Тишковец.
Он добавил, что во вторник немного потеплеет, ночью ожидается плюс семь-девять градусов, а днем можно рассчитывать на 16-18 в Москве, а по области — от 15 до 20. Со среды температура будет возвращаться к климатической норме.
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Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы. Так, в Москве будет 20-22 градуса, в области 18-22, однако пройдут дожди.
По его словам, в четверг будет еще теплее, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, по области — от 20 до 25. А в пятницу хоть и станет прохладнее, но все же температура сохранится в рамках нормы для августа — 21-23 в Москве и 19-24 градуса по области.
Синоптик добавил, что каждый день в столице будут идти дожди разной интенсивности, а к выходным в Москву придут ливни с грозами.
Тишковец также рассказал РИА Новости, что воскресенье, возможно, будет самым прохладным 4 августа в Москве за последние более чем 70 лет. По словам специалиста, в этот день температура воздуха ни разу не опускалась ниже 15 градусов с 1948 года. Синоптик отметил, что в воскресенье в столице температура днем составит всего 13-15 градусов тепла.
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ПогодаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Мне, как и большинству населения страны, абсолютно не интересна погода в москве. Может быть оставить эти погодные новости для москвичей, а не вещать на всю страну о том мёрзнут там или от жары мучаются.
4 августа, 11:49
ba-ev
111200250
Есть ещё одно решение, просто не читать материалы, которые Вам не интересны. Тогда не придётся прибегать к формулировкам вроде "как и большинству населения", просто каждый сам за себя решит,что ему интересно, а что нет.
4 августа, 12:27
kkolesnikov.virus-str
763001246
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