Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Летнее тепло, которое будет соответствовать климатической норме августа, вернется в Москву с седьмого августа, но всю неделю будут дожди, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, со среды воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, однако в воскресенье и понедельник в столице еще сохранится осенняя погода.

"Два дня мы еще мерзнем. Сегодня и завтра, причем завтра будет еще холоднее, чем сегодня, ночью плюс пять-семь, по области плюс три-восемь, это уже просто середина осени, и днем в лучшем случае — 11-13 в Москве и 9-14 — по области. Днем возможен кратковременный дождь", — сказал Тишковец.

Он добавил, что во вторник немного потеплеет, ночью ожидается плюс семь-девять градусов, а днем можно рассчитывать на 16-18 в Москве, а по области — от 15 до 20. Со среды температура будет возвращаться к климатической норме.

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы. Так, в Москве будет 20-22 градуса, в области 18-22, однако пройдут дожди.

По его словам, в четверг будет еще теплее, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, по области — от 20 до 25. А в пятницу хоть и станет прохладнее, но все же температура сохранится в рамках нормы для августа — 21-23 в Москве и 19-24 градуса по области.

Синоптик добавил, что каждый день в столице будут идти дожди разной интенсивности, а к выходным в Москву придут ливни с грозами.