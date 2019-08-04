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РИА Новости

На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

Вчера, 09:45
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Как отмечается на сайте ведомства, жителя одного из российских регионов задержали в субботу в ходе несанкционированной акции на Новинском бульваре за административное правонарушение.
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"В ходе проверки было установлено, что гражданин находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Задержанный передан сотрудникам полиции", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре столицы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
Московская полиция ранее призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций.
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Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
В полиции Москвы напомнили, что организация и участие в подобных акциях — наказуемое деяние. По словам правоохранителей, они будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Пытаются очернить акцию в глазах Россиян .
4 августа, 11:27
Alex Markov
29320176
Работайте, братья!
4 августа, 09:56
Ея Величества
86010014
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