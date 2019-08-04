На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

Как отмечается на сайте ведомства, жителя одного из российских регионов задержали в субботу в ходе несанкционированной акции на Новинском бульваре за административное правонарушение.

"В ходе проверки было установлено, что гражданин находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Задержанный передан сотрудникам полиции", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре столицы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.

Московская полиция ранее призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.