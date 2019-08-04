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РИА Новости

Француз со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске

Вчера, 09:43
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ПАРИЖ, 4 авг — РИА Новости. Вторая попытка француза Франки Запаты пересечь пролив Ла-Манш на летающей доске стала успешной.
Его воздушное путешествие началось в 8:15 (9:15 мск) и длилось около 20 минут, он преодолел на воздушной доске около 35 километров. Запата стартовал недалеко от французской коммуны Сангат и успешно закончил полет вблизи города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.
По словам Запаты, он летел со скоростью 160-170 километров в час.
"В конце, когда мне было больно, я сказал себе: "Прекрати, ты не имеешь права на боль. Наслаждайся". Я видел приближающее побережье Великобритании", — рассказал журналистам Запата, добавив, что "ему очень повезло" осуществить такой полет и иметь такую команду, как у него. Выступление Запаты в прямом эфире транслировал телеканал BFM TV.
Француз поделился, что после нескольких недель напряженной работы чувствует себя уставшим и "нуждается в отпуске". Не скрывая эмоций, он поблагодарил свою команду, супругу и друзей за поддержку. Разговаривая с сыном по телефону после полета, Запата не смог сдержать слез. "Ты лучший папа", — услышал он в трубку.
Говоря о будущих задачах, Запата отметил, что собирается доработать свою "летающую машину".
Экс-чемпион мира по гидроциклу, Запата разработал летающую доску в своей мастерской под Марселем. Его изобретения пользовались спросом среди обывателей, а потом французская жандармерия предложила мужчине сотрудничество.
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Широкую известность Запата обрел после военного парада 14 июля 2019 года на Елисейских Полях по случаю Дня взятия Бастилии. Тогда он пролетел на своей доске над площадью Согласия, поразив зрителей и высоких гостей праздника.
Впервые пересечь Ла-Манш на летающей доске Запата попытался 25 июля. Однако тогда он не смог добиться цели и упал в воду на середине полета. Летающий аппарат Запаты, работающий на керосине, оснащен пятью турбореактивными мини-двигателями, которые позволяют развивать скорость до 190 километров в час.
Запата был вдохновлен первым перелетом через Ла-Манш, который осуществил французский пилот Луи Блерио 110 лет назад — 25 июля 1909 года.
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Ла-МаншФранцияВ мире
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