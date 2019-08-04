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РИА Новости

На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов

Вчера, 09:34
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты в пригороде Дамаска
Энергетические объекты в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь с 3 на 4 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 2 областях", - говорится в сообщении на сайте службы.
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По данным Госслужбы по ЧС, в Одесской области обесточены 25 населенных пунктов, в Кировоградской – 15.
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