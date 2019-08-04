На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 3 на 4 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 2 областях", - говорится в сообщении на сайте службы.