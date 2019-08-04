Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки

Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке "Nextproekt"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Художник Никас Сафронов рассказал детали затопления, произошедшего по вине соседей.

По его словам, посреди ночи в его квартиру-мастерскую хлынула вода "прямо с потолка". В результате пострадали более двухсот картин, привезенных для выставки, а также более ста экземпляров из первого тиража книги стихов актера Валентина Гафта, написанных по мотивам картин Сафронова.

Художник отметил, что попытки добиться помощи от виновников произошедшего ни к чему не привели. Соседка заявила, что плохо себя чувствует, и захлопнула перед ним дверь, даже не извинившись за инцидент.