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РИА Новости

Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки

Вчера, 09:34
49897
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке "Nextproekt"
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Художник Никас Сафронов рассказал детали затопления, произошедшего по вине соседей.
По его словам, посреди ночи в его квартиру-мастерскую хлынула вода "прямо с потолка". В результате пострадали более двухсот картин, привезенных для выставки, а также более ста экземпляров из первого тиража книги стихов актера Валентина Гафта, написанных по мотивам картин Сафронова.
Художник отметил, что попытки добиться помощи от виновников произошедшего ни к чему не привели. Соседка заявила, что плохо себя чувствует, и захлопнула перед ним дверь, даже не извинившись за инцидент.
"Это называется хамством. Свиным хамством, поросячьим", — цитирует Сафронова РЕН ТВ.
Художник подчеркнул, что соседи должны помогать друг другу, поскольку сами однажды могут оказаться в трудной ситуации.
Никас Сафронов
Вчера, 03:15
Сафронов отдал на реставрацию картины, пострадавшие при затоплении квартиры
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Популярные комментарии
Дверью нормальные соседи не стучат, даже если болеют. А это все от черной зависти. Но ничего суд сразу все на место поставит. Отбелит зависть,скажем так.
4 августа, 09:45
Stefan Reich
39100115
может действительно соседке плохо стало. Можно же оценить ущерб и через суд возместить. И не надо тогда делать эти оценочные суждения о своих соседях, цивилизованнее можно поступать.
4 августа, 09:43
bberia
18212025
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