Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Это воскресенье, возможно, будет самым прохладным 4 августа в Москве за последние более чем 70 лет, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он пояснил, что посмотрел по климатическому ряду и увидел, что именно 4 августа такого холода не было уже несколько десятилетий. По словам специалиста, в этот день температура воздуха ни разу не опускалась ниже 15 градусов с 1948 года.
Синоптик также отметил, что в воскресенье в столице температура днем составит всего 13-15 градусов тепла.
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