В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 0.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 3 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.