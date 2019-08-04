В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 0.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 3 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По данным ведомства, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Логвиново и Первомайск.
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