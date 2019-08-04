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РИА Новости

В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"

Вчера, 09:27
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАрмейские международные игры "Рембат" в Омской области
Армейские международные игры Рембат в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Армейские международные игры "Рембат" в Омской области. Архивное фото
ОМСК, 4 авг - РИА Новости. Международный конкурс ремонтных подразделений "Рембат", проходящий в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019), стартовал в воскресенье на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.
Соревнования пройдут с 4 по 10 августа. В них принимают участие представители Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи, Иордании и России.
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"По накалу страстей наши соревнования мало чем отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. Вышел на старт - побеждай! Однако здесь военнослужащие различных стран встречаются не только как соперники, но и как товарищи. Их грозные боевые машины служат лишь средством для ведения спортивной борьбы", - сказал на церемонии открытия конкурса заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Состязания пройдут в четыре этапа. В воскресенье стартовал первый — "Индивидуальная гонка" — маршрут с препятствиями и площадками для выполнения специальных работ и нормативов.
В ходе конкурса участники посоревнуются на мастерских технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационных машинах РЭМ-КЛ и бронированных ремонтно-эксплуатационных машинах БРЭМ.
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Для гостей "Рембата" на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института организована выставка образцов техники и вооружения воинских частей Омского гарнизона, а также экспозиция продукции местных оборонных и гражданских промышленных предприятий.
Российские военнослужащие, участвующие в конкурсе, приготовили кофе в турке и яичницу от тепла, исходящего от двигателя танка Т-80. "На открытии соревнований военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, приготовили завтрак для участников конкурса "Рембат". Механики-водители, используя специальные приспособления, удивили участников соревнований ароматным кофе в турке и яичницей", - сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы пройдут на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более 6 тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 проходят с 3 по 17 августа.
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АрМИ-2019РоссияБезопасность
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