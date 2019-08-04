Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T09:18Z
https://ria.ru/20190804/1557150707.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155686/40/1556864061_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_ee5bbe10fec8d6b53f73e818e94ed69d.jpg
РИА Новости

Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди

Вчера, 09:18
726
© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется только до 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 13-15, по области от 12 до 17 градусов", - сказал Тишковец.
Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление остается ниже нормы - 740 миллиметров ртутного столба.
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
2 августа, 22:26
В Гидрометцентре объяснили аномальную погоду в России этим летом
100105
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Благовещенск
Мощный ливень в Благовещенске повалил деревья, затоплены улицы
РИА
Новости
Вид на Москву
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Мужчина с зонтом на улице Кузнецкий мост в Москве во время дождя
В Москве погода установила температурный рекорд за 70 лет
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ
Полиция на месте преступления
В Огайо произошла стрельба, есть жертвы
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
В Минфине США разъяснили новые санкции против России
В США акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
В США полутораметровая акула "отомстила" поймавшему ее рыбаку
Флаг Ирана. Архивное фото
В Иране разбился истребитель
Пьяный мужчина
Названы регионы с наибольшим числом пациентов с алкогольной зависимостью
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
Киев объяснил, почему не начинает ремонт моста в Станице Луганской
Здание Министерства иностранных дел России
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39В России ликвидировали более 30 лесных пожаров за сутки
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
Лента новостейМолния