Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди

Люди под зонтами во время дождя в Москве

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется только до 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 13-15, по области от 12 до 17 градусов", - сказал Тишковец.

Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.