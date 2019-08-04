Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.

"В целях предупреждения размножения клопов большое значение имеют профилактические и санитарно-технические мероприятия. Необходимо регулярно проводить уборку помещений, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, рекомендуется периодически осматривать диваны и ковры, обращая внимание на следы жизнедеятельности клопов. Они выглядят как "темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье".

Как отмечает Роспотребнадзор, для профилактики появления насекомых нужно делать систематический ремонт в квартире, а именно: тщательно клеить обои, замазывать щели в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.