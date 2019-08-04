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РИА Новости

Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса

Вчера, 08:41
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Instagram
Социальная сеть Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно информации на сайте, сбои начались около 5:17 мск. С проблемами столкнулись жители США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии, Сербии. Проблемы в работе соцсети наблюдаются и у жителей России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы.
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По данным Downdetector, большинство пользователей (41%) жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы еще 32% связаны с размещением постов, еще 25% испытывают трудности с просмотром сториз в социальной сети.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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ВеликобританияФранцияГерманияСербияНидерландыСШАFacebook, Inc.ТехнологииОбщество
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