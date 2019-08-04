Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Согласно информации на сайте, сбои начались около 5:17 мск. С проблемами столкнулись жители США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии, Сербии. Проблемы в работе соцсети наблюдаются и у жителей России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы.

По данным Downdetector, большинство пользователей (41%) жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы еще 32% связаны с размещением постов, еще 25% испытывают трудности с просмотром сториз в социальной сети.