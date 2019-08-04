В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка

ИРКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Начались подготовительные работы по возведению нового жилья для пострадавших от паводка в Тулуне, сообщил в воскресенье на встрече с журналистами губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что территория в Тулуне, пострадавшая от наводнения, будет исключена из зоны заселения. Индивидуальная жилищная застройка будет вестись в поселке Березовая роща, в поселке Угольщиков построят многоквартирные дома.

"Подготовительные работы на территориях, предназначенных для застройки, уже начаты. Речь идет о геодезии, проектировании. На следующей неделе планируем приступить непосредственно к работам", - сообщил губернатор.