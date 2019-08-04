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РИА Новости

Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса

Вчера, 08:26
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПарк львов "Тайган" в Крыму
Парк львов Тайган в Крыму
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Парк львов "Тайган" в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Крымский сафари-парк львов "Тайган" и зоопарк "Сказка" готовы принять животных из Сибири, где бушуют природные пожары, сообщил РИА Новости директор зверинцев Олег Зубков.
"Мы готовы принимать животных из горящей, пылающей тайги", — сказал РИА Новости Зубков.
Лесные пожары в Красноярском крае
3 августа, 18:48
Владелец сафари-парка объяснил свои слова о передаче Сибири немцам
По данным ФБУ "Авиалесоохрана", площадь лесных пожаров составляет около трех миллионов гектаров. В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента, к тушению присоединились десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Позднее МЧС сообщило о ликвидации 19 очагов пожаров и снижении ежедневного прироста площадей, охваченных огнем, более чем в пять раз.
В Минобороны России накануне сообщили, что авиация МО потушила более 450 тысяч гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Лесные пожары в Красноярском крае
3 августа, 16:20
Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч гектаров леса в Сибири
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Обсудить 9
Олег ЗубковКрасноярский крайИркутская областьКрымРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Я не верю в искренность этого человека.
4 августа, 09:15
ttrit77
2300000
Реабилитируется Зубков за неосторожно сказанные слова, пытается реабилитироваться. Только как он примет-то? Животных в горящих лесах необходимо поймать, погрузить в самолёт, а кто это будет делать?
4 августа, 08:55
Руслан Тлеуж
1800000
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