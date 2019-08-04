Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. По словам губернатора, в настоящее время ведется работа, результатом которой должно стать исключение подтопленной территории города Тулуна из зоны заселения.