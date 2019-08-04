Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия

Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019

ЭЛЬ-ПАСО (США), 4 авг — РИА Новости. Жители города Эль-Пасо на западе Техаса, ставшие свидетелями стрельбы в торговом центре Walmart в субботу, рассказали РИА Новости подробности трагедии.

"Стрелок хотел крови, должно быть, планировал это", — предположил Кендалл Лонг, один из очевидцев.

По его словам, когда люди начали разбегаться, было слышно, будто нападавший пытается стрелять все быстрее, чтобы было как можно больше жертв.

Лонг также отметил, что Эль-Пасо считался одним из самых безопасных городов в США, однако после субботнего происшествия, по всей видимости, ситуация изменится.

"Мы просто делали покупки, мы были в отделе женской одежды и собирались расплатиться, но моя мама услышала, будто кто-то что-то ремонтировал, ударял по стене, что-то в этом роде <...>. Мы собирались расплатиться, и, когда она оглянулась, то сказала, что, на самом деле, это стрельба. Пригнитесь, пригнитесь, сказала мама моему младшему брату и мне. Я схватила ее за руку, схватила младшего брата, и мы выбежали через аварийный выход", — описывает произошедшее Бритни Лечуга.

Как рассказала девушка, в Walmart в момент трагедии было "много детей, которые не могли найти своих родителей, все кричали, все были в шоке, не зная что делать, пытаясь спрятаться".

Стрельба в Эль-Пасо

В результате стрельбы в Эль-Пасо погибли 20 посетителей ТЦ, 26 человек ранены, многие из них в тяжелом состоянии.

Торговый центр Walmart расположен недалеко он американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками.

Изначально СМИ сообщали о задержании нескольких нападавших, но полиция подтвердила, что стрелок был один. Им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии. Круизос заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия", и считает, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.