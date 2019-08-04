Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Приангарье остается стабильной

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в зонах подтопления в Иркутской области остается стабильной, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор информирует, что ведомство продолжает активную разъяснительную работу по профилактике инфекционных болезней.
"Фагирование и иммунизация населения, находящегося в зоне подтопления, завершены", - уточняется на сайте Роспотребнадзора.
В частности, на территориях, освободившихся от подтопления, проводится работа по дезинфекции водопроводных сетей, а также предприятий пищевой промышленности и торговли, образовательных и медицинских организаций.
Согласно сообщению, в зоне ЧС работают четыре мобильные бригады Роспотребнадзора. Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается.
Первая волна разрушительного паводка началась в Иркутской области в конце июня, за это время было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, повреждены дороги, мосты и коммуникации. Через месяц началась вторая волна паводка. В среду МЧС сообщило, что ситуация с паводком в регионе, где с конца июня погибли 25 человек, ухудшается, подтоплено 25 населенных пунктов.