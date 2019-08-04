Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Приангарье остается стабильной

В частности, на территориях, освободившихся от подтопления, проводится работа по дезинфекции водопроводных сетей, а также предприятий пищевой промышленности и торговли, образовательных и медицинских организаций.

Первая волна разрушительного паводка началась в Иркутской области в конце июня, за это время было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, повреждены дороги, мосты и коммуникации. Через месяц началась вторая волна паводка. В среду МЧС сообщило, что ситуация с паводком в регионе, где с конца июня погибли 25 человек, ухудшается, подтоплено 25 населенных пунктов.