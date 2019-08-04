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РИА Новости

Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе

Вчера, 06:03
13030
© Rudy GutierrezСтрельба в Эль-Пасо, Техас
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
© Rudy Gutierrez
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо в Техасе, длилась 21 минуту, сообщил журналистам губернатор штата Грег Эбботт, его выступление транслировал телеканал Fox News.
По словам Эбботта, информация о стрельбе поступила в воскресенье в 10.39 по местному времени (18.39 мск), полицейские прибыли на место происшествия через шесть минут. В 11.06 (19.06 мск) подозреваемого задержали, рассказал губернатор. При этом, как отмечали в полиции, мужчина сам сдался стражам порядка.
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Вчера, 03:09
Среди погибших при стрельбе в Эль-Пасо есть мексиканцы
Ранее сообщалось, что в результате нападения вооруженного мужчины на торговый центр Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе погибли 20 человек, еще 26 человек ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии, россиян среди пострадавших нет.
Задержанным оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. Перед тем, как устроить стрельбу в торговом центре Walmart на западе Техаса, он опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. В манифесте он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от этого страдает культура и экономика США.
Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками.
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Техасе "актом трусости" и осудил его. "Нет никаких причин или оправданий, которые когда-либо оправдывали бы убийство невинных людей", - написал Трамп в Twitter.
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Вчера, 03:08
Стрельбу в Техасе будут рассматривать как преступление на почве ненависти
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Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоСШАТехасВ мире
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