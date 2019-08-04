Российские военные доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты

"До войны у нас было 11 тысяч человек. Город почти опустел, но сейчас уже вернулись около семи тысяч человек. Мы восстанавливаем понемногу инфраструктуру, в первую очередь школы, чтобы детям было где учиться. Главная проблема - множество разрушенных домов", - сказал журналистам глава администрации города Байтсава.