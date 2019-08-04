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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты

Вчера, 05:04
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг РФ в Сирии
Флаг РФ в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг РФ в Сирии. Архивное фото
БАЙТСАВА (Сирия), 4 авг - РИА Новости. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили около 3 тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Байтсава, расположенный в Восточной Гуте.
Это уже далеко не первая акция, которую проводят российские военные в пригороде Дамаска. Местным жителям раздали продовольственные наборы, включающие в себя рис, чай, муку и сгущенное молоко.
"До войны у нас было 11 тысяч человек. Город почти опустел, но сейчас уже вернулись около семи тысяч человек. Мы восстанавливаем понемногу инфраструктуру, в первую очередь школы, чтобы детям было где учиться. Главная проблема - множество разрушенных домов", - сказал журналистам глава администрации города Байтсава.
Также он отметил важность посещения населённого пункта российскими военными медиками: по его словам, для многих местных жителей это единственная возможность получить медицинскую помощь.
Сирийская армия объявила об установлении полного контроля над Восточной Гутой весной 2018 года, после того как в апреле правительственные войска взяли под контроль город Дума - последний оплот боевиков в этом районе. В освобожденных районах пригорода Дамаска ведутся восстановительные работы, идет процесс разминирования, ремонт инфраструктуры и дорог.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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