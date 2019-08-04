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РИА Новости
Война в Сирии

США поприветствовали прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе

Вчера, 05:02
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Соединённые Штаты в воскресенье поприветствовали известие о объявлении прекращения огня на северо-западе Сирии, а также призвали к действиям, которые бы прекратили нападения на мирных жителей и инфраструктуру.
"Соединенные Штаты приветствуют известие о том, что на северо-западе Сирии объявлено прекращение огня, но что действительно важно, так это то, чтобы нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру прекратились", - говорится в заявлении госдепартамента США.
Госдеп также отметил, что ценит усилия Турции и России в этом вопросе.
"Мы высоко оцениваем усилия, которые прилагают Турция и Россия, работая вместе для восстановления соглашения о прекращении огня, которое они согласовали в Сочи в сентябре 2018 года", - отметило ведомство. Госдеп подчеркнул, что военного решения конфликта в Сирии не существует и что необходимо продолжать переговоры на международных площадках, включая Женеву.
В четверг вечером на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияСША
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