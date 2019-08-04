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РИА Новости

Трамп назвал стрельбу в торговом центре в Техасе проявлением трусости

Вчера, 05:00
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© AP Photo / Rudy GutierrezСтрельба в Эль-Пасо, Техас
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
© AP Photo / Rudy Gutierrez
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что стрельба, произошедшая в Эль-Пасо на западе Техаса, - акт трусости, который не может быть оправдан.

"Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо, штат Техас, была не только трагедией, но и актом трусости. Я знаю, что сегодня я стою вместе со всеми в этой стране, осуждая этот ненавистный поступок. Нет никаких причин или оправданий, которые когда-либо оправдывали бы убийство невинных людей", - написал Трамп в своём Twitter.

Он также добавил, что "Мелания (Трамп, супруга президента – ред.) и я направляем наши молитвы и самые тёплые пожелания жителям Техаса".
Слова американского президента поступили после того, как стала известна личность стрелка и его мотивы.
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Хотя в прессе поначалу и сообщалось о нескольких стрелках, им оказался лишь один 21-летний белый американец Патрик Крузиос. Перед тем, как устроить стрельбу в торговом центре Walmart на западе Техаса, он опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. В манифесте он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от этого страдает культура и экономика США.
Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что среди погибших в результате стрельбы в торговом центре в американском Эль-Пасо есть трое мексиканцев.
После задержания стрелка полицией стало известно, что дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти, об этом заявил журналистам глава полиции города Грег Аллен в ходе пресс-конференции.
В результате стрельбы 20 человек погибли, сообщил губернатор штата Техас Грег Эббот журналистам. Как уточнил глава городской полиции Грег Аллен, число раненых составляет 26 человек.
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