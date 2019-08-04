В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В России в воскресенье вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, позволяющий гражданам гарантировать полную компенсацию в случае его утери.

Пилотными регионами для программы станут Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

В перечень покрываемых рисков будет обязательно входить гибель жилья в результате чрезвычайных ситуаций. Также можно приобрести дополнительную защиту на случай повреждений жилого помещения из-за ЧС либо на случай гибели и повреждений из-за иных событий — например локального пожара, не носящего массовый характер, взрыва газа, залива соседей, падения летательных аппаратов.

В случае гибели жилья страховщик выплачивает 300-500 тысяч рублей, суммы сверх этого покрываются из бюджета. В остальных случаях страховщик компенсирует от 30 до 95% убытков, остальное выплачивается за счет средств регионального бюджета. Размер возмещения определяется исходя из площади помещения, умноженной на среднюю стоимость квадратного метра в регионе.

Наиболее простой способ оплаты страховки — через квитанции ЖКХ. По оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), стоимость страховки от чрезвычайных ситуаций и бытовых рисков составит приблизительно 150-200 рублей в месяц (1,8-2,4 тысячи рублей в год), страхование только от ЧС будет стоить приблизительно 300-350 рублей ежегодно.

Аналогичная программа уже более двух десятков лет успешно действует в Москве. Оплачивать страховые взносы можно вместе с жилищно-коммунальными услугами. Поставив галочку рядом с соответствующим пунктом, потребитель начинает доплачивать к основной сумме стоимость страховки. Страховка действует со следующего месяца и распространяется только на один месяц.

Средние затраты жителей столицы на страхование квартир составляют 92 рубля в месяц. При этом районы города закреплены за конкретными страховщиками, эту схему впоследствии могут распространить на регионы.

Ранее ВСС сообщил, что жители Иркутской области, дома которых пострадали от наводнения, могли бы получить не менее трех миллиардов рублей страхового возмещения, если бы в регионе действовала программа страхования жилья от ЧС, предусмотренная новым законом.

По данным союза, сейчас в качестве компенсаций жителям Иркутской области из федерального бюджета выделено 662 миллиона рублей, из областного — 318 миллионов.