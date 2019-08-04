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РИА Новости

В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

Вчера, 04:53
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗатопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В России в воскресенье вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, позволяющий гражданам гарантировать полную компенсацию в случае его утери.
Пилотными регионами для программы станут Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
2 августа, 14:04
Новый закон помог бы пострадавшим жителям Приангарья получить 3 млрд рублей
В перечень покрываемых рисков будет обязательно входить гибель жилья в результате чрезвычайных ситуаций. Также можно приобрести дополнительную защиту на случай повреждений жилого помещения из-за ЧС либо на случай гибели и повреждений из-за иных событий — например локального пожара, не носящего массовый характер, взрыва газа, залива соседей, падения летательных аппаратов.
В случае гибели жилья страховщик выплачивает 300-500 тысяч рублей, суммы сверх этого покрываются из бюджета. В остальных случаях страховщик компенсирует от 30 до 95% убытков, остальное выплачивается за счет средств регионального бюджета. Размер возмещения определяется исходя из площади помещения, умноженной на среднюю стоимость квадратного метра в регионе.
Наиболее простой способ оплаты страховки — через квитанции ЖКХ. По оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), стоимость страховки от чрезвычайных ситуаций и бытовых рисков составит приблизительно 150-200 рублей в месяц (1,8-2,4 тысячи рублей в год), страхование только от ЧС будет стоить приблизительно 300-350 рублей ежегодно.
Аналогичная программа уже более двух десятков лет успешно действует в Москве. Оплачивать страховые взносы можно вместе с жилищно-коммунальными услугами. Поставив галочку рядом с соответствующим пунктом, потребитель начинает доплачивать к основной сумме стоимость страховки. Страховка действует со следующего месяца и распространяется только на один месяц.
Лесной пожар
31 июля, 09:04
"Согласие": в охваченных пожарами регионах РФ застраховано около 6% жилья
Средние затраты жителей столицы на страхование квартир составляют 92 рубля в месяц. При этом районы города закреплены за конкретными страховщиками, эту схему впоследствии могут распространить на регионы.
Ранее ВСС сообщил, что жители Иркутской области, дома которых пострадали от наводнения, могли бы получить не менее трех миллиардов рублей страхового возмещения, если бы в регионе действовала программа страхования жилья от ЧС, предусмотренная новым законом.
По данным союза, сейчас в качестве компенсаций жителям Иркутской области из федерального бюджета выделено 662 миллиона рублей, из областного — 318 миллионов.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов и 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Никто не будет работать на народ себе в ущерб. Не будет хватать- опять бюджет страны поможет (наши налоги). Создали очередную комушку с определенным штатом сотрудников.
4 августа, 07:43
TTatyana.Rossiya.2017
164304011
Так всё таки Добровольное или Строка в платёжке ЖКХ?
4 августа, 06:01
XXyz1965
110200413
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