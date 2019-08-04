В Минфине США разъяснили новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании.

Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

Кроме того, американским банкам не запрещено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга России.

Новые американские санкции против России

О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе. Ожидается, что они вступят в силу 19 августа.

Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, США потребуют у международных финансовых организаций не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Также планируются дополнительные ограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники.

Поводом для санкций в Вашингтоне назвали то, что Москва не предоставила гарантий в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием". Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа прошлого года.

Реакция российской стороны

Министр финансов Антон Силуанов, комментируя новые санкции, отметил, что российская экономика в последние годы доказала устойчивость к внешним ограничениям, а финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что, несмотря на "откровенную провокацию" в деле об отравлении Скрипалей, этот инцидент вновь используется в качестве предлога для санкций. Она добавила, что ограничения в основном дублируют меры, вводившиеся в предыдущие годы.

"Власти США уже давно ограничили свои банки в выдаче кредитов и препятствуют взаимодействию России с международными финансовыми институтами развития, равно как заблокировали продажу многих технологий и товаров. Ничего особенно нового в этом нет", — заявила Захарова.

В посольстве России в Лондоне указали, что введение новых антироссийских санкций США вызывает много законных вопросов, так как основанием для них служат обвинения без доказательств и улик.

В дипмиссии напомнили, что британские власти так и не представили результаты официального расследования в Солсбери. "Оно держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ, что свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту", — заявили дипломаты.