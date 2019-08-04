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РИА Новости
Культура

Сафронов отдал на реставрацию картины, пострадавшие при затоплении квартиры

Вчера, 03:15
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНикас Сафронов
Никас Сафронов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Никас Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Художник Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что отдал на реставрацию десять картин, пострадавших при затоплении его квартиры.
Ранее сын художника Лука сообщил РИА Новости, что квартиру Сафронова затопила соседка сверху, в это время там находилось более двухсот картин для будущей выставки, также пострадало более ста экземпляров из первого тиража книги стихов Валентина Гафта, написанных по мотивам картин Сафронова.

"Не все картины пострадали, я бы с ума сошел. Что-то было упаковано, что-то нет. Десять живописных полотен и пять графических листов испорчены. Огорчает то, что большая часть испорченных работ были из частных коллекций, коллекционеры дали их мне на выставку. Графика восстановлению не подлежит, тут только если авторское повторение делать. А живопись я уже отвез реставраторам", — сказал Сафронов РИА Новости.

По словам художника, квартира у него застрахована, а работы — нет.
"Надо, конечно, страховать, я хотел, но как-то все руки не доходят", — сказал художник.
Выставка Сафронова состоится в Москве в сентябре. По словам художника, испорченные работы придется заменить другими произведениями.
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