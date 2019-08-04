Сафронов отдал на реставрацию картины, пострадавшие при затоплении квартиры

"Не все картины пострадали, я бы с ума сошел. Что-то было упаковано, что-то нет. Десять живописных полотен и пять графических листов испорчены. Огорчает то, что большая часть испорченных работ были из частных коллекций, коллекционеры дали их мне на выставку. Графика восстановлению не подлежит, тут только если авторское повторение делать. А живопись я уже отвез реставраторам", — сказал Сафронов РИА Новости.