Киану Ривз удивил поклонников ирокезом и голым животом

В комедии про Билла и Теда Киану Ривз исполняет роль Теда. Первый фильм с его участием — "Невероятные приключения Билла и Теда" вышел в 1989 году. Вторую часть — "Фальшивое путешествие Билла и Теда" показали на больших экранах в 1991-м. Выход третьей запланирован на 2020 год. В продолжении серии старые друзья Билл и Тед будут путешествовать во времени для поиска вдохновения и спасения человечества. В третьей части роли также снимаются Алекс Уинтер, Уильям Сэдлер, Самара Уивинг и Бригитт Ланди-Пейн.