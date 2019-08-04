Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T03:14Z
https://ria.ru/20190804/1557149478.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/41234/76/412347667_0:275:1930:1361_1036x0_80_0_0_424da09c53b0504d21b0530ededc28e0.jpg
РИА Новости

Киану Ривз удивил поклонников ирокезом и голым животом

Вчера, 03:14
22624
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВизит в Москву звезды Голливуда Киану Ривза
Визит в Москву звезды Голливуда Киану Ривза
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Сети появились фотографии голливудского актера Киану Ривз, на которых он предстал в необычном образе с ирокезом, окладистой бородой и оголенным животом.
Поклонники артиста с восхищением отреагировали на перевоплощение Ривза. Фанаты оставили в комментариях под его фото множество восторженных комментариев.
"Я поддерживаю новый стиль викинга-серфингиста", — написала @hatariodyr.
"Честно, кто из нас не проходил через эту фазу "пушистого могавка, гигантской бороды и полутопика"?" — спросил @captaingauthier.
Некоторые пользователи отметили, что, скорее всего, прическа и борода актера ненастоящие.
Актер снимается в продолжении американской научно-фантастической комедии 1989 года "Невероятные приключения Билла и Теда".
В комедии про Билла и Теда Киану Ривз исполняет роль Теда. Первый фильм с его участием — "Невероятные приключения Билла и Теда" вышел в 1989 году. Вторую часть — "Фальшивое путешествие Билла и Теда" показали на больших экранах в 1991-м. Выход третьей запланирован на 2020 год. В продолжении серии старые друзья Билл и Тед будут путешествовать во времени для поиска вдохновения и спасения человечества. В третьей части роли также снимаются Алекс Уинтер, Уильям Сэдлер, Самара Уивинг и Бригитт Ланди-Пейн.
442840447
Обсудить 0
Шоу-бизнесКиану РивзСША
Рекомендуем
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
РИА
Новости
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Лента
новостей
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
В Минфине США разъяснили новые санкции против России
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Лесные пожары в Красноярском крае
Владелец сафари-парка объяснил свои слова о передаче Сибири немцам
Видео из дома жительницы Детройта
Найденную мертвой в захламленном доме пенсионерку съела собака
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
Шведские СМИ обвинили сериал "Очень странные дела" в русофобии
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
Молодая пара с мобильными устройствами
Instagram и WhatsApp переименуют
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния