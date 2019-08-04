Киану Ривз удивил поклонников ирокезом и голым животом

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Сети появились фотографии голливудского актера Киану Ривз, на которых он предстал в необычном образе с ирокезом, окладистой бородой и оголенным животом.
keanu reeves trying out a new look pic.twitter.com/XRiaIHf2dm— keanu doing things (@keanuthings) 2 августа 2019 г.
Поклонники артиста с восхищением отреагировали на перевоплощение Ривза. Фанаты оставили в комментариях под его фото множество восторженных комментариев.
"Я поддерживаю новый стиль викинга-серфингиста", — написала @hatariodyr.
"Честно, кто из нас не проходил через эту фазу "пушистого могавка, гигантской бороды и полутопика"?" — спросил @captaingauthier.
Некоторые пользователи отметили, что, скорее всего, прическа и борода актера ненастоящие.
Актер снимается в продолжении американской научно-фантастической комедии 1989 года "Невероятные приключения Билла и Теда".
В комедии про Билла и Теда Киану Ривз исполняет роль Теда. Первый фильм с его участием — "Невероятные приключения Билла и Теда" вышел в 1989 году. Вторую часть — "Фальшивое путешествие Билла и Теда" показали на больших экранах в 1991-м. Выход третьей запланирован на 2020 год. В продолжении серии старые друзья Билл и Тед будут путешествовать во времени для поиска вдохновения и спасения человечества. В третьей части роли также снимаются Алекс Уинтер, Уильям Сэдлер, Самара Уивинг и Бригитт Ланди-Пейн.