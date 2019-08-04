Среди погибших при стрельбе в Эль-Пасо есть мексиканцы

МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что среди погибших в результате стрельбы в торговом центре в американском Эль-Пасо есть трое мексиканцев.

"Мне сообщили, что три мексиканца погибли в результате этой перестрелки в торговом центре", - заявил Лопес Обрадор в своем видеообращении.

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По его словам, сейчас к ситуации подключился МИД Мексики и консул в Эль-Пасо. "Мои соболезнования американцам, которые лишились жизни, и мексиканцам, которые погибли", - сказал мексиканский лидер.