Стрельбу в Техасе будут рассматривать как преступление на почве ненависти

"На данный момент есть указания на преступление на почве ненависти. ФБР будет прорабатывать это вместе с другими федеральными властями", - сказал он.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в преступлении 21-летний Патрик Крузиос перед тем, как устроить стрельбу в торговом центре Walmart на западе Техаса, опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. В манифесте он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от этого страдает культура и экономика США.