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РИА Новости

Стрельбу в Техасе будут рассматривать как преступление на почве ненависти

Вчера, 03:08
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© AP Photo / Rudy GutierrezСтрельба в Эль-Пасо, Техас
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
© AP Photo / Rudy Gutierrez
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Дело о стрельбе Эль-Пасо будет рассматриваться как преступление на почве ненависти, заявил в воскресенье журналистам глава полиции города Грег Аллен.
"На данный момент есть указания на преступление на почве ненависти. ФБР будет прорабатывать это вместе с другими федеральными властями", - сказал он.
Его пресс-конференцию транслировал телеканал CBS4.
Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в преступлении 21-летний Патрик Крузиос перед тем, как устроить стрельбу в торговом центре Walmart на западе Техаса, опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. В манифесте он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от этого страдает культура и экономика США.
Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что среди погибших в результате стрельбы в торговом центре в американском Эль-Пасо есть трое мексиканцев. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард в свою очередь сообщил в Twitter, что в результате стрельбы пострадали шестеро мексиканцев.
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