"Союзмультфильм" предложил работу автору Чебурашки в стиле "Игры престолов"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову предложили работу на "Союзмультфильме" после публикации изображений героев советских мультфильмов в образах персонажей "Игры престолов", он может выйти на работу уже в сентябре, рассказала РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева.

Ранее художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов опубликовал на своей странице в социальных сетях подборку иллюстраций, на которых он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов". Тогда Слащева назвала серию его рисунков "талантливой и остроумной" и сообщила, что автора пригласят на студию, чтобы обсудить возможности сотрудничества.

"После невероятного успеха рисунков Прокопия в социальных сетях мы пригласили его на экскурсию и собеседование в "Союзмультфильм". Он действительно оказался очень талантливым молодым человеком с большим количеством креативных идей, поэтому мы предложили ему работу в Москве на должности специалиста по продвижению. Думаю, в сентябре Прокопий выйдет на новое место", — рассказала собеседница агентства.