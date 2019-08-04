Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T13:09Z
https://ria.ru/20190804/1557149324.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/144520/33/1445203330_0:221:1500:1064_1036x0_80_0_0_1fb03a1ac06ece5cdfd26f744cea4008.jpg
РИА Новости
Культура

"Союзмультфильм" предложил работу автору Чебурашки в стиле "Игры престолов"

Вчера, 03:02
7459
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову предложили работу на "Союзмультфильме" после публикации изображений героев советских мультфильмов в образах персонажей "Игры престолов", он может выйти на работу уже в сентябре, рассказала РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева.
Ранее художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов опубликовал на своей странице в социальных сетях подборку иллюстраций, на которых он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов". Тогда Слащева назвала серию его рисунков "талантливой и остроумной" и сообщила, что автора пригласят на студию, чтобы обсудить возможности сотрудничества.

"После невероятного успеха рисунков Прокопия в социальных сетях мы пригласили его на экскурсию и собеседование в "Союзмультфильм". Он действительно оказался очень талантливым молодым человеком с большим количеством креативных идей, поэтому мы предложили ему работу в Москве на должности специалиста по продвижению. Думаю, в сентябре Прокопий выйдет на новое место", — рассказала собеседница агентства.

Художник изобразил Зайца и Волка из "Ну, погоди!" в образах Арьи Старк и Сандора Клигана, Малыш и Карлсон из одноименного мультфильма превратились в Джоффри Баратеона и Тириона Ланнистера, Винни Пух стал Сэмвеллом Тарли, Пятачок — Джоном Сноу. Чебурашка в исполнении автора примерил на себя роль Дейенерис Таргариен с драконом Геной.
Кадр из мультфильма Крокодил Гена(1969)
27 июля, 16:30
"Союзмультфильм" создал 3D-модели героев из "золотой коллекции"
6215311026
Обсудить 4
КультураСоюзмультфильмРоссия
Рекомендуем
Визит в Москву звезды Голливуда Киану Ривза
Киану Ривз удивил поклонников ирокезом и голым животом
РИА
Новости
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе
Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
Лента
новостей
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
Лесные пожары в Красноярском крае
В России за сутки ликвидировали более 30 лесных пожаров
Француз пересек Ла-Машн на самодельной летающей доске
Француз со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске
Парк львов Тайган в Крыму
Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
Полиция на месте преступления
В Огайо произошла стрельба, есть жертвы
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
В Минфине США разъяснили новые санкции против России
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Авиация Минобороны с начала суток потушила более 70 тысяч гектаров пожаров
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский назвал возможную дату встречи лидеров стран нормандского формата
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
Задержанный за стрельбу в Техасе поддержал новозеландского террориста
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
Российские военные на конкурсе "Танковый биатлон" побили рекорд 2017 года
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния