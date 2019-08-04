Полиция подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе в Техасе

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. В связи со стрельбой в Эль-Пасо задержан 21-летний белый мужчина, заявил в воскресенье журналистам глава полиции города Техас Грег Аллен.

"Я не могу назвать его имя сейчас. Это 21-летний белый мужчина", - сказал он.