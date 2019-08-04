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РИА Новости

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Вчера, 02:23
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© AP Photo / Rudy GutierrezСтрельба в Эль-Пасо, Техас
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
© AP Photo / Rudy Gutierrez
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо.
При этом полиция официально подтвердила гибель только одного человека, но признала, что жертв много. Генпрокурор Техаса, в свою очередь, заявил, что в результате стрельбы в торговом центре погибли от 15 до 20 человек.
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Вчера, 01:18
Девять пострадавших при стрельбе в Техасе находятся в критическом состоянии
Более 20 человек пострадавших доставили в две крупнейшие больницы, они находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть двое детей.
Представитель пресс-службы второй больницы "Дель Соль" Виктор Герреро сообщил РИА Новости, что к ним поступило 11 человек, из которых двое в стабильном состоянии, а девять - в стабильно критическом.

Задержан один подозреваемый

Полиция Эль-Пасо задержала одного подозреваемого в стрельбе, при этом стражам порядка не пришлось применять оружие.
Мотивы нападавшего, как заявили в полиции, пока не установлены.
По данным NBC, за стрельбу задержан 21-летний молодой человек из города Даллас. Перед нападением на торговый центр в Эль-Пасо он опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечетях в Новой Зеландии, в результате которого погибли 50 человек и еще столько же пострадали.
В манифесте объемом в несколько страниц нападавший заявляет, что своими действиями он защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от наплыва иностранцев страдает культура и экономика США.

Опубликовано фото "стрелка"

В распоряжении РИА Новости также оказалось фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо.
На снимке видно, что мужчина во что-то целится. Черты лица стрелка разобрать невозможно.
© РИА НовостиФото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
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Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
© РИА Новости
1 из 1
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
© РИА Новости

"Ужасная стрельба"

Президент США Дональд Трамп в курсе произошедшей стрельбы в городе Эль Пасо на западе Техаса, сообщил Белый дом. Уточняется, что Трамп также поговорил по этому поводу с генпрокурором США Уильямом Барром и губернатором штата Гретом Эбботтом.
Сам глава государства позднее заявил, что сообщения о стрельбе в торговом центре в Техасе "очень плохие", речь идет о "многих убитых".

"Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами", - написал Трамп в Twitter.

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Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоСШАТехасВ мире
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