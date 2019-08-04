В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо.

При этом полиция официально подтвердила гибель только одного человека, но признала, что жертв много. Генпрокурор Техаса, в свою очередь, заявил, что в результате стрельбы в торговом центре погибли от 15 до 20 человек.

Более 20 человек пострадавших доставили в две крупнейшие больницы, они находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть двое детей.

Представитель пресс-службы второй больницы "Дель Соль" Виктор Герреро сообщил РИА Новости, что к ним поступило 11 человек, из которых двое в стабильном состоянии, а девять - в стабильно критическом.

Задержан один подозреваемый

Полиция Эль-Пасо задержала одного подозреваемого в стрельбе, при этом стражам порядка не пришлось применять оружие.

Мотивы нападавшего, как заявили в полиции, пока не установлены.

По данным NBC, за стрельбу задержан 21-летний молодой человек из города Даллас. Перед нападением на торговый центр в Эль-Пасо он опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечетях в Новой Зеландии, в результате которого погибли 50 человек и еще столько же пострадали.

В манифесте объемом в несколько страниц нападавший заявляет, что своими действиями он защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от наплыва иностранцев страдает культура и экономика США.

Опубликовано фото "стрелка"

В распоряжении РИА Новости также оказалось фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо.

На снимке видно, что мужчина во что-то целится. Черты лица стрелка разобрать невозможно.

© РИА Новости Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса 1 из 1 Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса © РИА Новости 1 из 1 Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса © РИА Новости

"Ужасная стрельба"

Президент США Дональд Трамп в курсе произошедшей стрельбы в городе Эль Пасо на западе Техаса, сообщил Белый дом. Уточняется, что Трамп также поговорил по этому поводу с генпрокурором США Уильямом Барром и губернатором штата Гретом Эбботтом.

Сам глава государства позднее заявил, что сообщения о стрельбе в торговом центре в Техасе "очень плохие", речь идет о "многих убитых".