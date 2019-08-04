В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо.
При этом полиция официально подтвердила гибель только одного человека, но признала, что жертв много. Генпрокурор Техаса, в свою очередь, заявил, что в результате стрельбы в торговом центре погибли от 15 до 20 человек.
Более 20 человек пострадавших доставили в две крупнейшие больницы, они находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть двое детей.
Представитель пресс-службы второй больницы "Дель Соль" Виктор Герреро сообщил РИА Новости, что к ним поступило 11 человек, из которых двое в стабильном состоянии, а девять - в стабильно критическом.
Задержан один подозреваемый
Полиция Эль-Пасо задержала одного подозреваемого в стрельбе, при этом стражам порядка не пришлось применять оружие.
Мотивы нападавшего, как заявили в полиции, пока не установлены.
По данным NBC, за стрельбу задержан 21-летний молодой человек из города Даллас. Перед нападением на торговый центр в Эль-Пасо он опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечетях в Новой Зеландии, в результате которого погибли 50 человек и еще столько же пострадали.
В манифесте объемом в несколько страниц нападавший заявляет, что своими действиями он защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от наплыва иностранцев страдает культура и экономика США.
Опубликовано фото "стрелка"
В распоряжении РИА Новости также оказалось фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо.
На снимке видно, что мужчина во что-то целится. Черты лица стрелка разобрать невозможно.
© РИА НовостиФото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
1 из 1
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
1 из 1
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
"Ужасная стрельба"
Президент США Дональд Трамп в курсе произошедшей стрельбы в городе Эль Пасо на западе Техаса, сообщил Белый дом. Уточняется, что Трамп также поговорил по этому поводу с генпрокурором США Уильямом Барром и губернатором штата Гретом Эбботтом.
Сам глава государства позднее заявил, что сообщения о стрельбе в торговом центре в Техасе "очень плохие", речь идет о "многих убитых".
"Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами", - написал Трамп в Twitter.