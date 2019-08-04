Более 20 пострадавших при стрельбе в США находятся в критическом состоянии

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Более 20 человек, пострадавших при стрельбе в Техасе и доставленных в две крупнейшие больницы, находятся в критическом состоянии.

Как сообщил журналистам представитель Университетского медицинского центра Эль Пасо, к ним были доставлены 13 человек, передает телеканал KTSM . По словам врачей, один из них скончался, остальные находятся в критическом состоянии. Кроме того, двое детей поступили в детскую больницу при этом учреждении.

Ранее представитель пресс-службы второй больницы "Дель Соль" Виктор Герреро сообщил РИА Новости, что к ним поступило 11 человек, из которых двое в стабильном состоянии, а девять - в стабильно критическом. Как сообщил позже журналистам врач больницы "Дель Соль" Стивен Флэрити, есть реальная угроза жизни 2-3 человек из девяти, находящихся в критическом состоянии.

"Девять пациентов находятся в критическом состоянии, и двое или трое из них находятся в состоянии, когда есть реальная угроза их жизни", - сказал он. Врачи также призвали сдавать кровь для раненых. Пресс-конференцию транслировал телеканал CBS4.

Представитель полиции города отказался сообщить журналистам точное число погибших и раненых, сославшись на то, что информация еще уточняется.