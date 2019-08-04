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РИА Новости

Более 20 пострадавших при стрельбе в США находятся в критическом состоянии

Вчера, 01:57
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© AP Photo / Rudy GutierrezСтрельба в Эль-Пасо, Техас
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
© AP Photo / Rudy Gutierrez
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Более 20 человек, пострадавших при стрельбе в Техасе и доставленных в две крупнейшие больницы, находятся в критическом состоянии.
Как сообщил журналистам представитель Университетского медицинского центра Эль Пасо, к ним были доставлены 13 человек, передает телеканал KTSM. По словам врачей, один из них скончался, остальные находятся в критическом состоянии. Кроме того, двое детей поступили в детскую больницу при этом учреждении.
Ранее представитель пресс-службы второй больницы "Дель Соль" Виктор Герреро сообщил РИА Новости, что к ним поступило 11 человек, из которых двое в стабильном состоянии, а девять - в стабильно критическом. Как сообщил позже журналистам врач больницы "Дель Соль" Стивен Флэрити, есть реальная угроза жизни 2-3 человек из девяти, находящихся в критическом состоянии.
"Девять пациентов находятся в критическом состоянии, и двое или трое из них находятся в состоянии, когда есть реальная угроза их жизни", - сказал он. Врачи также призвали сдавать кровь для раненых. Пресс-конференцию транслировал телеканал CBS4.
Представитель полиции города отказался сообщить журналистам точное число погибших и раненых, сославшись на то, что информация еще уточняется.
Генпрокурор Техаса заявил, что в результате стрельбы в торговом центре погибли от 15 до 20 человек. По данным СМИ, 40 человек получили ранения.
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