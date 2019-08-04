В России за сутки ликвидировали более 30 лесных пожаров

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Более 30 лесных пожаров на площади 217 гектаров ликвидировано в России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

Днем ранее "Авиалесоохрана" сообщила о ликвидации 22 лесных пожаров на 2818 гектарах.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.08.2019 в России ликвидирован 31 лесной пожар на площади 217 гектаров", — говорится в сообщении.

На 0:00 4 августа действовало 174 лесных пожара на площади 131 тысяча 947 гектаров, которые активно тушили. Больше всего леса горит в Иркутской области — 63 пожара на 95 тысячах 368 гектарах.