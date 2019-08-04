Девять пострадавших при стрельбе в Техасе находятся в критическом состоянии

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Девять пострадавших при стрельбе в Техасе и доставленных в больницу "Дель Соль" находятся в критическом состоянии, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель пресс-службы больницы Виктор Герреро.

"Всего у нас 11 человек. Двое из них в стабильном состоянии. Девять - в критическом, но стабильном состоянии", - сказал он по телефону.

Отвечая на вопрос о наличии детей среди раненых, он сообщил, что в больнице нет педиатрического отделения.