Девять пострадавших при стрельбе в Техасе находятся в критическом состоянии

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Девять пострадавших при стрельбе в Техасе и доставленных в больницу "Дель Соль" находятся в критическом состоянии, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель пресс-службы больницы Виктор Герреро.
"Всего у нас 11 человек. Двое из них в стабильном состоянии. Девять - в критическом, но стабильном состоянии", - сказал он по телефону.
Отвечая на вопрос о наличии детей среди раненых, он сообщил, что в больнице нет педиатрического отделения.
Как сообщил журналистам представитель другой крупной больницы города - Университетского медицинского центра Эль-Пасо, - к ним были доставлены 13 человек, передает телеканал KTSM. Их состояние он не уточнил. Кроме того, двое детей поступили в детскую больницу при этом учреждении.
3 августа, 23:35Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе