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РИА Новости

Полиция задержала одного человека после стрельбы в Техасе

00:55
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© AP Photo / Rudy GutierrezСтрельба в Эль-Пасо, Техас
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
© AP Photo / Rudy Gutierrez
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Полиция американского города Эль-Пасо, где в субботу произошла стрельба в супермаркете, задержала одного подозреваемого, заявил в воскресенье журналистам представитель полиции города Роберт Гомес.
"Задержан один человек", - сказал он.
По словам Гомеса, при задержании полиции, прибывшей на место происшествия, не пришлось применять оружие. Подробности он не сообщил. Мотивы нападавшего пока не установлены, добавил Гомес.
Трансляцию его общения с прессой вел телеканал KTSM.
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Заголовок открываемого материала
00:58Задержанный за стрельбу в Техасе поддержал новозеландского террориста
00:55Полиция задержала одного человека после стрельбы в Техасе
00:53Полиция официально подтвердила гибель одного человека при стрельбе в Техасе
00:40Появилось фото стрелка, входящего в торговый центр в Техасе
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