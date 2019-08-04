Полиция задержала одного человека после стрельбы в Техасе

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Полиция американского города Эль-Пасо, где в субботу произошла стрельба в супермаркете, задержала одного подозреваемого, заявил в воскресенье журналистам представитель полиции города Роберт Гомес.

"Задержан один человек", - сказал он.

По словам Гомеса, при задержании полиции, прибывшей на место происшествия, не пришлось применять оружие. Подробности он не сообщил. Мотивы нападавшего пока не установлены, добавил Гомес.