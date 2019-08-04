Вице-премьер Италии хочет работать для возвращения хороших отношений с РФ

РИМ, 4 авг – РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини заверил, что будет работать в целях возвращения хороших отношений с Россией.
"Я буду работать, чтобы вернуться к хорошим отношениям с Россией", - заявил известный политик в субботу вечером на партийном празднике "Лиги" в курортном городе Червия.
"Путин – это великий президент. И я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как утверждают некоторые газеты", - приводит слова Сальвини итальянское информагентство Ansa.
Среди других современных политических лидеров, заслуживающих самого большого уважения, итальянский вице-премьер назвал президента США Дональда Трампа, главу бразильского государства Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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