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РИА Новости

Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 19 человек

00:11
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© AP Photo / Rudy GutierrezСтрельба в Эль-Пасо, Техас
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
© AP Photo / Rudy Gutierrez
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли в результате стрельбы в городе Эль-Пасо на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Еще 40 человек пострадали. По данным российских дипломатов, граждан РФ среди погибших и пострадавших нет.
По словам источников NBC News в правоохранительных органах, огонь открыл 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус. В распоряжении РИА Новости оказалось фото подозреваемого в тот момент, когда он вошел в торговый центр с автоматом.
© РИА НовостиФото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
1 из 1
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
© РИА Новости
1 из 1
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
© РИА Новости
Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на мэра города Эль-Пасо Ди Марго, что по подозрению в стрельбе задержаны три человека.
На опубликованных в соцсетях записях видно, что есть жертвы и раненые как внутри торгового центра, так и снаружи.
Президент США Дональд Трамп назвал сообщения о стрельбе "очень плохими", а также заявил о многочисленных жертвах. "Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами", - написал американский лидер в Twitter.
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