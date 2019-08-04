Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 19 человек

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли в результате стрельбы в городе Эль-Пасо на западе Техаса, передает телеканал По меньшей мере 19 человек погибли в результате стрельбы в городе Эль-Пасо на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Еще 40 человек пострадали. По данным российских дипломатов, граждан РФ среди погибших и пострадавших нет.

По словам источников NBC News в правоохранительных органах, огонь открыл 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус. В распоряжении РИА Новости оказалось фото подозреваемого в тот момент, когда он вошел в торговый центр с автоматом.

© РИА Новости Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса 1 из 1 Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса © РИА Новости 1 из 1 Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса © РИА Новости

Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на мэра города Эль-Пасо Ди Марго, что по подозрению в стрельбе задержаны три человека.

На опубликованных в соцсетях записях видно, что есть жертвы и раненые как внутри торгового центра, так и снаружи.