Галь Гадот сыграет Хеди Ламарр в новом сериале

Сценарий напишет Сара Трим ("Карточный домик"). Она же будет продюсировать проект совместно с Уорреном Литлфилдом ("Рассказ служанки"), Кейти Роббинс ("Последний магнат") и Яроном Варсано (еще не вышедшего сериала My dearest Fidel).

"Галь Гадот – превосходная актриса, которая сможет передать сложный характер Ламарр. А талант оскароносных Сары Трим и Уоррена Литлфилда позволяет нам говорить о том, что это будет особый сериал", - рассказала глава Showtime Яна Виногрейд.

Хеди Ламарр, которую называли "самой красивой женщиной в мире", не только сразу покорила Голливуд, когда приехала в Штаты из Европы в 1938 году, но и изменила будущее Америки своими научными открытиями. Чего только стоит изобретение "секретной системы связи" в 1942, на основе которой до сих пор работают мобильные телефоны и Wi-Fi.