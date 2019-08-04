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РИА Новости
Культура

Галь Гадот сыграет Хеди Ламарр в новом сериале

Вчера, 02:29
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© AP Photo / Rebecca BlackwellАктриса Галь Гадот
Актриса Галь Гадот
© AP Photo / Rebecca Blackwell
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Галь Гадот сыграет знаменитую киноактрису и изобретательницу Хеди Ламарр в новом сериале канала Showtime, у которого пока нет названия, сообщает Entertainment Weekly.
Сценарий напишет Сара Трим ("Карточный домик"). Она же будет продюсировать проект совместно с Уорреном Литлфилдом ("Рассказ служанки"), Кейти Роббинс ("Последний магнат") и Яроном Варсано (еще не вышедшего сериала My dearest Fidel).
"Галь Гадот – превосходная актриса, которая сможет передать сложный характер Ламарр. А талант оскароносных Сары Трим и Уоррена Литлфилда позволяет нам говорить о том, что это будет особый сериал", - рассказала глава Showtime Яна Виногрейд.
Хеди Ламарр, которую называли "самой красивой женщиной в мире", не только сразу покорила Голливуд, когда приехала в Штаты из Европы в 1938 году, но и изменила будущее Америки своими научными открытиями. Чего только стоит изобретение "секретной системы связи" в 1942, на основе которой до сих пор работают мобильные телефоны и Wi-Fi.
Галь Гадот известна ролями в картинах "Бэтмен против супермена: на заре справедливости", "Чудо-женщина" и в серии фильмов "Форсаж".
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