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РИА Новости
Культура

На основе мультфильма Винкс снимут игровой сериал

Вчера, 06:10
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© Winx ClubПерсонажи мультипликационного сериала "Winx Club"
Персонажи мультипликационного сериала Winx Club
© Winx Club
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Netflix начал работу над игровым сериалом по мотивам итальянского мультфильма "Клуб Винкс" 2004 года, сообщает Begeek.fr.
Шоураннером проекта выступит Брайан Янг ("Дневник вампира"), а исполнительным продюсером Джуди Койнихан. Называться новое шоу будет Fate: The Winx Club Saga ("Судьба: Сага "Клуба Винкс").
Съемки начнутся в сентябре в Ирландии. Уже известно, что у проекта большой бюджет. Netflix заказал три сезона по 10 эпизодов, продолжительностью 50 минут каждый. Предполагается, что он выйдет на экраны уже в следующем году.
Сериал расскажет о приключениях Блум, Флоры, Музы, Лайлы, Текны и Стеллы в школе магии "Алфея". Феи будут противостоять силам зла с помощью мальчишек из "Красного фонтана".
"Клуб Винкс", вышедший в Италии в 2004 году, стал одним из самых успешных мультсериалов в мире и первым итальянским мультфильмом, который был продан в США. Его показывали более чем в 150 странах. В 2016 году на Netflix вышли два спин-оффа на его основе.
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