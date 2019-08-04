На основе мультфильма Винкс снимут игровой сериал

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Netflix начал работу над игровым сериалом по мотивам итальянского мультфильма "Клуб Винкс" 2004 года, . Netflix начал работу над игровым сериалом по мотивам итальянского мультфильма "Клуб Винкс" 2004 года, сообщает Begeek.fr.

Шоураннером проекта выступит Брайан Янг ("Дневник вампира"), а исполнительным продюсером Джуди Койнихан. Называться новое шоу будет Fate: The Winx Club Saga ("Судьба: Сага "Клуба Винкс").

Съемки начнутся в сентябре в Ирландии. Уже известно, что у проекта большой бюджет. Netflix заказал три сезона по 10 эпизодов, продолжительностью 50 минут каждый. Предполагается, что он выйдет на экраны уже в следующем году.

Сериал расскажет о приключениях Блум, Флоры, Музы, Лайлы, Текны и Стеллы в школе магии "Алфея". Феи будут противостоять силам зла с помощью мальчишек из "Красного фонтана".