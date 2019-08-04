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РИА Новости

Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Дмитрий Лекух
Дмитрий Лекух
Все материалы
На уходящей неделе американский президент Дональд Трамп снова почувствовал себя подло обманутым. О чем, как у него водится, сразу же и написал, разумеется, у себя в твиттере: "Мы думали, что мы заключили сделку с Китаем три месяца назад, однако, увы, Китай решил изменить условия перед подписанием соглашения. Недавно Китай согласился закупить сельскохозяйственные продукты из США в больших объемах, но так этого и не сделал. Наконец, мой друг Си говорил, что он остановит продажу фентанила (китайский опиоидный анальгетик, крайне популярный в Соединенных Штатах Америки. — Прим. ред.) в США, но этого так и не произошло, и многие американцы продолжают умирать!" — распереживался публично господин американский президент.
Как результат — на фоне очевидного провала очередного раунда торговых переговоров, — решение ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на ряд китайских товаров. Эта мера затронет товары из Китая на общую сумму ни много ни мало 300 миллиардов, причем на них будет наложена дополнительная импортная пошлина в размере десяти процентов. Но и это еще не все, или, если точнее — еще не окончательно все: если верить словам нынешнего счастливого обладателя кабинета и спальни в Белом доме, американская сторона продолжит вводить пошлины на товары из КНР, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение.
То есть — хотя бы чисто теоретически — там даже есть такая опция "никогда".
И это даже где-то и объяснимо.
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2 августа, 12:45
Главный вопрос. Китай призвал осознать последствия выхода США из ДРСМДКитай призвал международное сообщество не дать США уйти от обязательств по ядерному разоружению после прекращения действия ДРСМД. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя китайского МИД.
Потому как происходящее уже все больше начинает напоминать даже не политический, а типичный бракоразводный процесс: был, если уважаемые читатели помнят, даже такой "проект Кимерика". А Китай называли не иначе как "американским сборочным цехом" (ну, нас, к примеру, тоже до сих пор некоторые пытаются называть "страной-бензоколонкой", и что?). И вот что-то пошло не так, брак не состоялся, стороны пытаются как-то поделить совместно заработанное имущество, отсюда и такой неимоверный накал страстей.
Пока дележка идет на уровне колоссальных, совместных недавно еще, рынков.
А далее — далее, как, простите, пойдет.
Собственно, если пытаться наблюдать за происходящими процессами объективно, то обе стороны утомительной глобальной тяжбы вполне можно понять: за каждым есть "своя правда".
Пусть и достаточно своеобразная.
Во-первых, конечно, Китай — и это необходимо честно признать — в своем нынешнем обличии экономического сверхгиганта, безусловно, во многом продукт деятельности прежних администраций США.
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
2 августа, 23:46
Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
Тут и политика, которую мы до сих пор называем "политикой Киссинджера", и решение о выносе производств в Юго-Восточную Азию, и много еще чего. По общему содержанию, а не по форме, разумеется, это, можно сказать, был своеобразный "план Маршалла" для КНР, американцы вообще склонны закреплять шаблоны, если они дают какой-либо положительный результат. Удивительно системные ребята в этом плане, конечно.
Можно только уважать.
Вот только в данном случае стандартная геополитическая бизнес-операция была проведена без хеджирования чисто политических рисков: то есть, в отличие от европейского субконтинента, Китай согласия даже на частичную утрату суверенитета никакой Америке не давал. В остальном же — да, китайцы старались исполнять сделку с американцами максимально честно, в том числе размещая свои гигантские финансовые резервы в ценных бумагах ФРС США. И балансируя тем самым своеобразие внешнеторгового сальдо: кто ж виноват, что масс-маркет американцы Китаю сами отдали, а основную массу "тела" американо-китайской торговли составляют товары именно этой категории.
В конце концов — просто такова жизнь.
Ну, слегка подворовывали технологии и в целом не сильно уважали американское патентное и авторское право. Так это — вполне допустимое в современном толерантном мире различие в национальных менталитетах, без этого, в общем-то, никуда.
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Тем не менее тут Трамп, безусловно, прав: на сегодняшний момент ситуация в американо-китайских отношениях сложилась совершенно, радикально аховая. И тут уже нет времени разбираться, кто в этой запутанной и почти что "семейной" саге прав, а кто виноват: нужно просто решать. Смотрите сами: согласно официальным данным из отчета Министерства торговли США, дефицит торговли товарами с Китаем в 2018 году увеличился на 11,6%, до рекордных 419,2 миллиарда долларов. При этом собственно экспорт товаров из Соединенных Штатов в Китай снизился на 9,6 миллиарда долларов, в то время как импорт из КНР вырос на 34 миллиарда долларов.
Вот вам и весь хуавей, извините за мой французский.
Но и китайцев тоже можно понять: они-то соревновались честно, причем по США же и предложенным правилам, — ну и какого черта сейчас переворачивать доску? Еще раз: для того чтобы США сделали с Китаем нечто аналогичное тому, что они сделали сначала с Европой, а чуть позже и с много возомнившей о себе в экономическом плане Японией, Китай должен был частично или полностью передать в Вашингтон и свой политический суверенитет.
А это условиями сделки не предусматривалось — КНР всегда оставалась политически суверенной державой, самостоятельно обеспечивающей собственную безопасность. К тому же — вон, еще и русские недалеко.
Кстати, о "русских".
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
2 августа, 11:45
Китай возложил всю ответственность за последствия взаимных пошлин на США
Несмотря на то что наши симпатии в данном случае довольно очевидны — у нас с КНР и огромная совместная граница, и стратегическое партнерство, и общие вызовы в области безопасности, — все-таки не следует забывать, что это — не наша война.
Да и Китай, надо ему отдать должное, нас на нее не приглашает особо.
Просто потому, что в данном конкретном случае — это не столько борьба за глобальное первенство, сколько схватка за наследство в виде гигантской азиатско-тихоокеанской торгово-экономической зоны, оставшейся от несостоявшегося проекта "Кимерика". И у нас там, учитывая "разворот на восток", имеет место быть и свой собственный, суверенный и вполне себе корыстный интерес, которого никто не скрывал.
Нет, если, не приведи господи, противостояние перейдет из экономической плоскости в какую-либо иную, — тогда, безусловно, придется принимать и определенные военно-политические решения.
Но пока нас в связи с происходящим куда больше должно волновать начинающееся из-за этих разборок глобальное охлаждение экономики (в прикладном смысле — те же падающие цены на нефть).
Батальон солдат США загружается в военный самолет
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США: надо готовиться к войне с Китаем и Россией одновременно
Ну и плюс высвобождающиеся экономические ниши: если КНР перестает (уже перестала) закупать СПГ в Штатах, то почему бы его не заместить, например, сжиженным газом с Ямала или Охотского моря. Да и вообще у нас есть много чего любопытного, что мы можем нашим китайским товарищам и партнерам предложить.
А в остальном, повторюсь, это просто не наша война.
Нас на нее не звали, и нам туда ну совершенно незачем даже и думать идти.
Хватает своих проблем.
3171711310
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Дональд ТрампКитайСШААвторы
Популярные комментарии
Поздновато американцам теперь крылами хлопать. "Системными ребятами" в ситуации с Америкой оказались, как раз китайцы. Американцы по сложившейся "традиции" и ,опять-таки своего менталитета хотели на чужом горбу в рай въехать. Вредные производства в Поднебесную сбросили, рабочая сила дешёвая, стриги купоны и радуйся. А Китай накопил финансовый жирок, разжился технологиями, и заявил о своих интересах. Всё логично. Америка сама себя перехитрила, и не стоит искать виноватых на стороне.
4 августа, 08:57
lizander_57 Лизандер
3411101
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