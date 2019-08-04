В августе 99-го: Россия и мир 20 лет назад в уникальном проекте РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. РИА Новости запускает специальный проект "В августе 99-го". Всю неделю с 5 по 11 августа в соответствующем разделе ria.ru будут появляться новости прошлого. Посетители сайта смогут узнать обо всех событиях двадцатилетней давности, на фоне которых проходило назначение Владимира Путина исполняющим обязанности премьер-министра России.
Все новости сохранились в нашем архиве и будут публиковаться в то же время, что и 20 лет назад, с точностью до минут и секунд. Посетители сайта ria.ru смогут обсуждать новости августа 99-го и читать комментарии к ним.
Девятого августа 1999 года Владимир Путин, возглавлявший на тот момент Федеральную службу безопасности и Совет безопасности РФ, был назначен исполняющим обязанности председателя правительства. В то время Россия еще не отошла от экономического кризиса и должна кредиторам десятки миллиардов долларов, почти треть населения живет за чертой бедности, а в конце лета со вторжения боевиков в Дагестан начинается Вторая чеченская кампания.
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