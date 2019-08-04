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РИА Новости

В августе 99-го: Россия и мир 20 лет назад в уникальном проекте РИА Новости

Вчера, 15:21
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© РИА НовостиВ августе 99-го
В августе 99-го
© РИА Новости
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. РИА Новости запускает специальный проект "В августе 99-го". Всю неделю с 5 по 11 августа в соответствующем разделе ria.ru будут появляться новости прошлого. Посетители сайта смогут узнать обо всех событиях двадцатилетней давности, на фоне которых проходило назначение Владимира Путина исполняющим обязанности премьер-министра России.
Все новости сохранились в нашем архиве и будут публиковаться в то же время, что и 20 лет назад, с точностью до минут и секунд. Посетители сайта ria.ru смогут обсуждать новости августа 99-го и читать комментарии к ним.
Девятого августа 1999 года Владимир Путин, возглавлявший на тот момент Федеральную службу безопасности и Совет безопасности РФ, был назначен исполняющим обязанности председателя правительства. В то время Россия еще не отошла от экономического кризиса и должна кредиторам десятки миллиардов долларов, почти треть населения живет за чертой бедности, а в конце лета со вторжения боевиков в Дагестан начинается Вторая чеченская кампания.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня, 15:24
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Владимир ПутинРоссияНовости агентства
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