В августе 99-го: Россия и мир 20 лет назад в уникальном проекте РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. РИА Новости запускает специальный проект "В августе 99-го". Всю неделю с 5 по 11 августа в соответствующем разделе ria.ru будут появляться новости прошлого. Посетители сайта смогут узнать обо всех событиях двадцатилетней давности, на фоне которых проходило назначение Владимира Путина исполняющим обязанности премьер-министра России.

Девятого августа 1999 года Владимир Путин, возглавлявший на тот момент Федеральную службу безопасности и Совет безопасности РФ, был назначен исполняющим обязанности председателя правительства. В то время Россия еще не отошла от экономического кризиса и должна кредиторам десятки миллиардов долларов, почти треть населения живет за чертой бедности, а в конце лета со вторжения боевиков в Дагестан начинается Вторая чеченская кампания.