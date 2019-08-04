Эксперты рассказали, сколько россиян готовы путешествовать в одиночку

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Каждый второй турист из России предпочитает путешествовать в одиночку, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты сервиса провели опрос почти тысячи пользователей и выяснили, что 50% туристов любят путешествовать одни. Около 14% респондентов ответили, что еще не отправлялись в отпуск в одиночестве, но хотели бы попробовать сделать это.

Примерно четверть опрошенных никогда не совершали турпоездок без попутчиков и не хотят даже пробовать такой вид отдыха. А 10% хотя бы раз отправлялись в отпуск одни, но остались недовольны и сообщили, что не будут повторять этот опыт.