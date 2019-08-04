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5 августа: праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери

10:00
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Религиозные праздники 5 августа
Почитаемая и в православной, и в католической церкви Почаевская икона Божией Матери более 400 лет хранится в Успенской Почаевской лавре (в Тернопольской области на западе Украины), основанной в XIII веке затворниками Киево-Печерской лавры, бежавшими "от ордынского разорения".
В 1559 году митрополит Неофит, будущий Константинопольский патриарх, проезжая через Волынь, посетил жившую в имении Орля, недалеко от Почаева, дворянку Анну Гойскую и в благословение оставил ей привезенную из Константинополя икону, которую она в 1597 году передала монахам православного Почаевского монастыря вместе с большими пожертвованиями землей и деньгами. С тех пор икона стала называться Почаевской.
В царствование польского короля Яна Собесского во время Збаражской войны с турками летом 1675 года турецко-татарские полки осадили город Почаев. Все окрестные жители сбежались к монастырю, в те времена обнесенному лишь грубым частоколом. Обороняться было практически нечем, оставалось только молиться. И они молились — перед почитаемым чудотворным образом Богородицы. И штурма не было.
В память избавления Лавры от турецкой осады и было установлено празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери.
В 1721 году монастырь вместе с иконой перешел во владение греко-католиков. Но и они почитали икону чудотворной. В 1773 году лики младенца Христа и Богородицы были даже украшены золотыми коронами, присланными папой Климентом XIV. А Свято- Успенский собор, трапезная и братский корпус Лавры построены на средства униата графа Николая Потоцкого.
В 1832 году монастырь снова стал православным. Он никогда не закрывался – после 1917 года он оказался на территории независимой Польши, в 1939 году, когда по Пакту Молотова – Риббентропа восточная часть Польши отошла Советскому Союзу, по-настоящему разгромить обитель просто не успели: отобрали все хозяйственные постройки, разогнали монахов, кто помоложе, но в 1941 году Почаев оказался на оккупированной немцами территори
Всерьез на него взялись лишь при Хрущеве: отобрали огороды, пасеку и водокачку, в архиерейском доме устроили музей атеизма, гостиницу для паломников переоборудовали в психиатрическую лечебницу, запретили проводить любые реставрационно-ремонтные работы и "организовывать паломничества". А когда этот "мягкий" способ не сработал, монахов и послушников стали лишать прописки, забирать в психбольницы, в армию, потом дошло и до арестов и лагерей. Но монастырь выстоял. Правда, в 1961 году в нем было 140 монахов, а через несколько лет их осталось 35, но Лавру закрыть они не дали. Хотя число братии начало расти только после торжественного празднования в 1988 году 1000-летия крещения Руси – только тогда молодым послушникам и монахам снова разрешили прописку на территории монастыря.
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