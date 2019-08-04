5 августа: праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери

Почитаемая и в православной, и в католической церкви Почаевская икона Божией Матери более 400 лет хранится в Успенской Почаевской лавре (в Тернопольской области на западе Украины), основанной в XIII веке затворниками Киево-Печерской лавры, бежавшими "от ордынского разорения".

В 1559 году митрополит Неофит, будущий Константинопольский патриарх, проезжая через Волынь, посетил жившую в имении Орля, недалеко от Почаева, дворянку Анну Гойскую и в благословение оставил ей привезенную из Константинополя икону, которую она в 1597 году передала монахам православного Почаевского монастыря вместе с большими пожертвованиями землей и деньгами. С тех пор икона стала называться Почаевской.

В царствование польского короля Яна Собесского во время Збаражской войны с турками летом 1675 года турецко-татарские полки осадили город Почаев. Все окрестные жители сбежались к монастырю, в те времена обнесенному лишь грубым частоколом. Обороняться было практически нечем, оставалось только молиться. И они молились — перед почитаемым чудотворным образом Богородицы. И штурма не было.

В память избавления Лавры от турецкой осады и было установлено празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери.

В 1721 году монастырь вместе с иконой перешел во владение греко-католиков. Но и они почитали икону чудотворной. В 1773 году лики младенца Христа и Богородицы были даже украшены золотыми коронами, присланными папой Климентом XIV. А Свято- Успенский собор, трапезная и братский корпус Лавры построены на средства униата графа Николая Потоцкого.

В 1832 году монастырь снова стал православным. Он никогда не закрывался – после 1917 года он оказался на территории независимой Польши, в 1939 году, когда по Пакту Молотова – Риббентропа восточная часть Польши отошла Советскому Союзу, по-настоящему разгромить обитель просто не успели: отобрали все хозяйственные постройки, разогнали монахов, кто помоложе, но в 1941 году Почаев оказался на оккупированной немцами территори