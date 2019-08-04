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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Подвиг, хамство, стушеваться. Слова, которые нельзя перевести на английский

Вчера, 12:00
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Как это по-русски
Подвиг, хамство, стушеваться. Слова, которые нельзя перевести на английский
Вчера, 12:00
Свайп, диджитал, блогер — представить современную русскую речь без англицизмов, пожалуй, невозможно. Но далеко не всем русским словам и выражениям легко находится замена. Как английский, который кажется таким ёмким и универсальным, терпит фиаско перед русской самобытностью.
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Эпизод подготовила Ксения Драницина
Текст читал Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
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