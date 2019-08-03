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РИА Новости

В США полутораметровая акула "отомстила" поймавшему ее рыбаку

Вчера, 23:45
17954
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В США акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака, сообщает Virginian-Pilot. Видео инцидента размещено на YouTube.
Капитан небольшого судна Рик Кейтон вместе с группой мужчин рыбачил в открытом море. Одному из них удалось поймать полутораметровую черноперую акулу.
Кейтон решил помочь поднять морского хищника на борт. Мужчины почти затащили акулу на судно, когда она вцепилась капитану в ногу.
"Она схватила меня!" — слышны крики Кейтона на видео.
Через некоторое время рыбакам удалось высвободить конечность. Рану тут же продезинфицировали. По прибытии на берег Кейтон обратился за помощью к медикам.
Белая акула
21 июня, 00:07
В США рыбаки-спортсмены чуть не поймали большую белую акулу
118802581117
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Акуле зачёт, только выше надо было хватать, выше - за япки! ))
4 августа, 00:51
Northern F0x
1111001
так тебе и надо, живодер!
4 августа, 00:34
Сильвестр Сталлоне
710002
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