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РИА Новости

Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе

Вчера, 23:35
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© AFP 2019 / JOEL ANGEL JUAREZ Стрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США
Стрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США
© AFP 2019 / JOEL ANGEL JUAREZ
Стрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о стрельбе в торговом центре в Техасе "очень плохие", речь идет о "многих убитых".
"Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами", - написал американский лидер в Twitter.
На западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь, полиция оцепила периметр, стрельба прекратилась, но опасность для жизни людей сохраняется.
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на мэра города Эль-Пасо Ди Марго, что по подозрению в стрельбе задержаны три человека.
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Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоДональд ТрампСШАВ мире
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