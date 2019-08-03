Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе

Стрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США

Стрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о стрельбе в торговом центре в Техасе "очень плохие", речь идет о "многих убитых".

"Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами", - написал американский лидер в Twitter

На западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь, полиция оцепила периметр, стрельба прекратилась, но опасность для жизни людей сохраняется.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на мэра города Эль-Пасо Ди Марго, что по подозрению в стрельбе задержаны три человека.