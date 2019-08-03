Трампа проинформировали о стрельбе в Техасе

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в курсе произошедшей стрельбы в городе Эль Пасо на западе Техаса, сообщил Белый дом в субботу.
Уточняется, что Трамп также поговорил по этому поводу с генпрокурором США Уильямом Барром и губернатором штата Гретом Эбботтом.
+++Multiple people have been killed in the shooting in El Paso, according to Olivia Zepeda, Chief of Staff to El Paso's mayor+++pic.twitter.com/jIwGuTjZPX— Atlantide (@Atlantide4world) August 3, 2019
"Президент был проинформирован о стрельбе в Эль Пасо, и мы продолжаем следить за ситуацией. Президент побеседовал с генеральным прокурором Барром и губернатором Эбботтом", - говорится в сообщении.
На западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь, полиция оцепила периметр, стрельба прекратилась, но опасность для жизни людей сохраняется.
По данным телеканала FOX 5 DC, число пострадавших в результате стрельбы в Эль Пасо возросло до 20 человек. Количество погибших и раненых среди них не уточняется. Ранее местные СМИ со ссылкой на силы правопорядка сообщали, что в результате стрельбы есть погибшие. Трамп затем написал в своем Twitter, что "дела очень плохи, много убитых".