Трампа проинформировали о стрельбе в Техасе

Стрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в курсе произошедшей стрельбы в городе Эль Пасо на западе Техаса, сообщил Белый дом в субботу.

Уточняется, что Трамп также поговорил по этому поводу с генпрокурором США Уильямом Барром и губернатором штата Гретом Эбботтом.

+++Multiple people have been killed in the shooting in El Paso, according to Olivia Zepeda, Chief of Staff to El Paso's mayor+++pic.twitter.com/jIwGuTjZPX — Atlantide (@Atlantide4world) August 3, 2019

"Президент был проинформирован о стрельбе в Эль Пасо, и мы продолжаем следить за ситуацией. Президент побеседовал с генеральным прокурором Барром и губернатором Эбботтом", - говорится в сообщении.

На западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь, полиция оцепила периметр, стрельба прекратилась, но опасность для жизни людей сохраняется.