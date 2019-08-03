Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T23:32Z
https://ria.ru/20190803/1557147491.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155714/73/1557147388_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bba32d0056cbb504639f794c3dcbe806.jpg
РИА Новости

Трампа проинформировали о стрельбе в Техасе

Вчера, 23:32
273
© AFP 2019 / JOEL ANGEL JUAREZСтрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США
Стрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США
© AFP 2019 / JOEL ANGEL JUAREZ
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в курсе произошедшей стрельбы в городе Эль Пасо на западе Техаса, сообщил Белый дом в субботу.
Уточняется, что Трамп также поговорил по этому поводу с генпрокурором США Уильямом Барром и губернатором штата Гретом Эбботтом.
"Президент был проинформирован о стрельбе в Эль Пасо, и мы продолжаем следить за ситуацией. Президент побеседовал с генеральным прокурором Барром и губернатором Эбботтом", - говорится в сообщении.
На западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь, полиция оцепила периметр, стрельба прекратилась, но опасность для жизни людей сохраняется.
По данным телеканала FOX 5 DC, число пострадавших в результате стрельбы в Эль Пасо возросло до 20 человек. Количество погибших и раненых среди них не уточняется. Ранее местные СМИ со ссылкой на силы правопорядка сообщали, что в результате стрельбы есть погибшие. Трамп затем написал в своем Twitter, что "дела очень плохи, много убитых".
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Гилрой, штат Калифорния, США. 28 июля 2019
29 июля, 12:23
Случаи гибели людей во время стрельбы в общественных местах в США
020201
Обсудить 0
Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоWalmartДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Стрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США
Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе
РИА
Новости
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Полиция задержала одного человека после стрельбы в Техасе
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Генпрокурор Техаса назвал количество жертв при стрельбе в торговом центре
В США акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
В США полутораметровая акула "отомстила" поймавшему ее рыбаку
Лента
новостей
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Россияне не пострадали при стрельбе в торговом центре в Техасе
Сотрудники полиции США
В результате стрельбы в Техасе есть жертвы, сообщили СМИ
Стрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США
СМИ сообщили о задержании троих подозреваемых в стрельбе в техасском ТЦ
Сотрудники ФСБ
ФСБ нашла в дагестанском селе девять самодельных бомб
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Полиция официально подтвердила гибель одного человека при стрельбе в Техасе
Видео из дома жительницы Детройта
Найденную мертвой в захламленном доме пенсионерку съела собака
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после отравления детей в подмосковном лагере
Ситуация в Сирии
Боевики дважды нарушили режим прекращения огня в Сирии
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
Полиция подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе в Техасе
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
Задержанный за стрельбу в Техасе поддержал новозеландского террориста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
09:34Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
09:30Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным
09:27В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:27В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"
09:18Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди
09:08В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов
08:56Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
08:41Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
08:34В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
08:26Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
08:15В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
08:03Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
07:52В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
07:05Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
06:37В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
06:36Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
06:18Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
06:03Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе
05:44Уровень воды в Тулуне опустился ниже критического уровня
Лента новостейМолния