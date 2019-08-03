СК начал проверку после отравления детей в подмосковном лагере

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку после информации о пищевом отравлении детей в подмосковном лагере отдыха, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Ранее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что семь детей госпитализированы в подмосковную Коломенскую больницу из детского лагеря отдыха, у пострадавших диагностирована кишечная инфекция. В общей сложности за медицинской помощью обратились 10 детей и один взрослый. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

"Организовано проведение доследственной проверки. Следователем проводятся проверочные мероприятия с участием сотрудников Роспотребнадзора, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.