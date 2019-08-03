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РИА Новости

СМИ сообщили о задержании троих подозреваемых в стрельбе в техасском ТЦ

Вчера, 23:02
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© AFP 2019 / JOEL ANGEL JUAREZСтрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США
Стрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США
© AFP 2019 / JOEL ANGEL JUAREZ
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Три человека задержаны по подозрению в стрельбе в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса, передает телеканал CNN со ссылкой на мэра Эль-Пасо Ди Марго.
На западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь, полиция оцепила периметр, стрельба прекратилась, но опасность для жизни людей сохраняется.
"Трое подозреваемых находятся под стражей после стрельбы в Эль-Пасо, сообщил мэр города", - передает телеканал.
По данным телеканала FOX 5 DC, число пострадавших в результате стрельбы в Эль Пасо возросло до 20 человек. Количество погибших и раненых среди них не уточняется. Ранее местные СМИ со ссылкой на силы правопорядка сообщали, что в результате стрельбы есть погибшие.
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