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РИА Новости

Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России

Вчера, 22:45
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Странам НАТО необходимо работать над модернизацией вооружений, так как сегодня альянс не в силах противостоять всему "спектру угроз" со стороны Москвы. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг.
По его словам, в первую очередь это касается европейских государств, состоящих в организации. Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
"Мы, европейцы, очень уязвимы", — цитирует эксперта издание.
Политолог отметил, что 9М729 не долетят до материковой части США. Однако Вашингтону также следует уделить внимание разработке вооружений, уверен Меллинг.
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"Ключевой вопрос сейчас заключается в том, решат ли американцы и их европейские партнеры проводить модернизацию ядерного или же неядерного оружия, чтобы получить возможность минимизировать российский потенциал устрашения", — заметил он.
По его мнению, в первую очередь НАТО должна "отреагировать в области неядерных вооружений": улучшить систему ПВО, чтобы нейтрализовать российские ракеты.

"С другой стороны, пожалуй, необходима и наступательная составляющая: то есть ракеты, которые смогли бы поразить российские командные центры", — считает Меллинг.

Соединенные Штаты ранее призывали Россию отказаться от ракеты 9М729, так как она якобы нарушает ДРСМД. При этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что дальность полета 9М729 на испытаниях не превысила 476 километров при допустимых 500.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в ДРСМД. Глава российского МИД Сергей Лавров не раз подчеркивал, что американская сторона нарушала соглашение с 1999 года, когда начала испытывать боевые беспилотники, по характеристикам совпадающие с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования. А с 2014 года Вашингтон стал размещать в Европе пусковые установки Mk 41, пригодные для запуска ракет "Томагавк". Это прямое нарушение ДРСМД, отметил дипломат.
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Выход США из договора о РСМДНАТОГерманияЕвропаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия ©
3 августа, 22:58
Ярослав Погодин
211910044
Наступательное вооружение в оборонительных целях и никто не собирается не на кого нападать.... Всё как всегда... Эти ребята уже два раза наступали на грабли, но уроков не извлекают.
3 августа, 22:47
Дмитрий Попов
7900301
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