Несколько человек погибли в Техасе при стрельбе в торговом центре

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Техасе во время стрельбы в торговом центре Walmart погибли десять человек, еще как минимум 30 получили ранения. Об этом рассказала журналистка Камилла Рамбалди со ссылкой на правоохранительные органы.
При этом телеканал KTSM сообщает о 18 жертвах.
"Мы выражаем искренние соболезнования тем, кто получил ранения, и семьям тех, чьи родственники были убиты", — сказал мэр Эль-Пасо Ди Марго.
Полиция задержала троих подозреваемых в стрельбе.
"Сейчас стрельбы там нет, но опасность сохраняется. Наши люди оцепили зону операции. Сейчас лучше, чтобы больше никто не заходил в торговый центр", — сказал представитель местной полиции в эфире Fox.
На опубликованных в соцсетях записях видно, что есть жертвы и раненые как внутри торгового центра, так и снаружи.
Еще на одном ролике посетители прячутся под мебелью, на заднем плане слышны выстрелы.
Breaking:at least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, authorities confirm. pic.twitter.com/00Q4h0g3vK— Atlantide (@Atlantide4world) August 3, 2019