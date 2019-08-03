Несколько человек погибли в Техасе при стрельбе в торговом центре

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Техасе во время стрельбы в торговом центре Walmart погибли десять человек, еще как минимум 30 получили ранения. Об этом В Техасе во время стрельбы в торговом центре Walmart погибли десять человек, еще как минимум 30 получили ранения. Об этом рассказала журналистка Камилла Рамбалди со ссылкой на правоохранительные органы.

При этом телеканал KTSM сообщает о 18 жертвах.

"Мы выражаем искренние соболезнования тем, кто получил ранения, и семьям тех, чьи родственники были убиты", — сказал мэр Эль-Пасо Ди Марго.

Полиция задержала троих подозреваемых в стрельбе.

"Сейчас стрельбы там нет, но опасность сохраняется. Наши люди оцепили зону операции. Сейчас лучше, чтобы больше никто не заходил в торговый центр", — сказал представитель местной полиции в эфире Fox.

На опубликованных в соцсетях записях видно, что есть жертвы и раненые как внутри торгового центра, так и снаружи.

Еще на одном ролике посетители прячутся под мебелью, на заднем плане слышны выстрелы.