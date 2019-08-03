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РИА Новости

Несколько человек погибли в Техасе при стрельбе в торговом центре

Вчера, 22:39
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© AFP 2019 / JOEL ANGEL JUAREZСтрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США
Стрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США
© AFP 2019 / JOEL ANGEL JUAREZ
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Техасе во время стрельбы в торговом центре Walmart погибли десять человек, еще как минимум 30 получили ранения. Об этом рассказала журналистка Камилла Рамбалди со ссылкой на правоохранительные органы.
При этом телеканал KTSM сообщает о 18 жертвах.
"Мы выражаем искренние соболезнования тем, кто получил ранения, и семьям тех, чьи родственники были убиты", — сказал мэр Эль-Пасо Ди Марго.
Полиция задержала троих подозреваемых в стрельбе.
"Сейчас стрельбы там нет, но опасность сохраняется. Наши люди оцепили зону операции. Сейчас лучше, чтобы больше никто не заходил в торговый центр", — сказал представитель местной полиции в эфире Fox.
На опубликованных в соцсетях записях видно, что есть жертвы и раненые как внутри торгового центра, так и снаружи.
Еще на одном ролике посетители прячутся под мебелью, на заднем плане слышны выстрелы.
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Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоСШАВ мире
Популярные комментарии
Соболезную... но массовые перестрелки, расстрелы и убийства в США, это как крупные ДТП, практически такая же периодичность... Что то наши любители запада, запевалы про беспечную, сытую и сказочную жизнь американцев, никогда на это не обращают внимания, или по их мнению, американцы так себя ведут из-за переедания ?
3 августа, 23:01
LLLav Li
2800012
Да хранит Господь Америку!
3 августа, 22:58
Telebaran
6110021
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